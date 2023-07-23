До Білорусі прибула десята колона найманців «Вагнера»

При цьому вони змінили звичний маршрут.

У неділю вранці, 23 липня, до Білорусі прибула десята колона найманців Приватної військової компанії «Вагнер» Євгєнія Прігожина, повідомив моніторинговий паблік «Бєларускі Гаюн», інформує ZN.ua .

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Автори пабілку кажуть, що колона змінила маршрут і на відміну від попередніх, пройшла не звичним маршрутом трасою Р43 і далі М5, а звернула біля Черікова на Р122 в напрямку Могильова і далі прямувала нана Бобруйск.

У колоні зафіксували щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька «буханок», мікроавтобус Volkswagen Transporter і не менше 6 фур.

У більшості машин номери були або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих «Л/ДНР». При цьому колону супроводжувало білоруська державтоінспекція.

Фото

Нещодавно газета The Washington Post опублікувала новий знімок Maxar табору ПВК «Вагнер» в Білорусі. На фото видно збільшення матеріальних засобів порівняно з попередніми даними.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що найманці воєнізованого угруповання «Вагнер», які переміщуються з Росії до Білорусі після короткочасного заколоту їхнього засновника Євгєнія Прігожина, насправді реінтегруються до російської армії.