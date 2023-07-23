До Білорусі прибула десята колона найманців «Вагнера»
При цьому вони змінили звичний маршрут.
У неділю вранці, 23 липня, до Білорусі прибула десята колона найманців Приватної військової компанії «Вагнер» Євгєнія Прігожина,
Автори пабілку кажуть, що колона змінила маршрут і на відміну від попередніх, пройшла не звичним маршрутом трасою Р43 і далі М5, а звернула біля Черікова на Р122 в напрямку Могильова і далі прямувала нана Бобруйск.
У колоні зафіксували щонайменше 10 одиниць техніки: КамАЗ тент, кілька «буханок», мікроавтобус Volkswagen Transporter і не менше 6 фур.
У більшості машин номери були або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих «Л/ДНР». При цьому колону супроводжувало білоруська державтоінспекція.
Нещодавно газета The Washington Post опублікувала новий знімок Maxar табору ПВК «Вагнер» в Білорусі. На фото видно збільшення матеріальних засобів порівняно з попередніми даними.
Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що найманці воєнізованого угруповання «Вагнер», які переміщуються з Росії до Білорусі після короткочасного заколоту їхнього засновника Євгєнія Прігожина, насправді реінтегруються до російської армії.