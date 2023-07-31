ПВК "Вагнер" призупинила набір найманців

Наразі "Вагнер" продовжує свою діяльність тільки в Африці та Білорусі.

ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" набір найманців та роботу своїх регіональних центрів по найму. Про це пише "Медуза" із посиланням на Telegram-канал де розміщуються оголошення про найми у "Вагнер", інформує ZN.ua.

ПВК
© Wagner group

Видання повідомляє, що "Вагнер" заявив про відсутність гострої потреби у наборі нових найманців через великий кадровий резерв, а у зв'язаному з ПВК Telegram-каналі Grey Zone з'явився коментар Прігожина. Він повідомив, що поки що невідомо, коли відкриють центри наборів. Прігожин заявив, що, поки що "Вагнер" продовжує свою діяльність тільки в Африці та в підготовчих центрах у Білорусі.

"Сьогодні ми визначаємося з наступними нашими завданнями, контур яких дедалі більше і більш чітко промальовується. Безумовно, це завдання, які будуть відбуватися в ім'я величі Росії", — повідомив Прігожин.

Видання також зазначає, що на початку липня ПВК "Вагнер" вже оголошувала про призупинення набору найманців на місяць через тимчасову неучасть у війні в Україні та переїзду в Білорусь.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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