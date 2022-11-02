Російських найманців звинувачують у масовому вбивстві мирних жителів у Малі

Російських найманців у Малі звинувачують у новому масовому вбивстві мирних жителів після великої військової операції у центрі нестабільної країни, повідомляє the Guardian .

Щонайменше 13 мирних жителів було вбито в неділю в районі Мопті малійськими військами за підтримки "білих солдатів", повідомили агентству Франс Прес місцеві виборні особи та представник громадської асоціації.