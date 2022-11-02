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2022-11-02
Російських найманців звинувачують у масовому вбивстві мирних жителів у Малі
Бойовики групи "Вагнер" причетні до нападу, внаслідок якого загинули щонайменше 13 людей після великої військової операції, інформує
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Російських найманців у Малі звинувачують у новому масовому вбивстві мирних жителів після великої військової операції у центрі нестабільної країни, повідомляє
Щонайменше 13 мирних жителів було вбито в неділю в районі Мопті малійськими військами за підтримки "білих солдатів", повідомили агентству Франс Прес місцеві виборні особи та представник громадської асоціації.
Юлія Мельничук, ZN.ua