Російських найманців звинувачують у масовому вбивстві мирних жителів у Малі

Бойовики групи "Вагнер" причетні до нападу, внаслідок якого загинули щонайменше 13 людей після великої військової операції, інформує ZN.ua.

Російських найманців звинувачують у масовому вбивстві мирних жителів у Малі
© sbu.gov.ua

Російських найманців у Малі звинувачують у новому масовому вбивстві мирних жителів після великої військової операції у центрі нестабільної країни, повідомляє the Guardian.

Щонайменше 13 мирних жителів було вбито в неділю в районі Мопті малійськими військами за підтримки "білих солдатів", повідомили агентству Франс Прес місцеві виборні особи та представник громадської асоціації.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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