У Росії призупинили набір робітників для роботи на окупованих територіях України: вбивають десятками

Окупанти вирішили, що навесні їх вбиватимуть менше.

У Росії призупинили набір робітників для роботи на окупованих територіях України: вбивають десятками
© The Moscow Times

Найм робітників для окупованих територій України призупинили, оскільки росіян вбивають десятками, не дивлячись на мету їх перебування. Про це повідомляє The Moscow Times.

«Поки ми людей на Україну не відправляємо, швидше за все, відправка буде навесні, коли там буде тихіше», — заявили у відділі кадрів компанії «Будком» кореспондентові The Moscow Times, який назвався монтажником, що шукає роботу на окупованих територіях.

Ще на початку січня «Будком» шукав теслярів, які вміють поводитися з бетоном, та монтажників на об'єкт у Запоріжжі. Завдання - "зміцнення споруд для військових довжиною 22 км".

Однак тепер активне вербування в інтернеті людей для роботи на окупованих територіях України згорнуто.

За підрахунками The Moscow Times на основі відкритих джерел з початку війни на окупованих територіях України загинули до сотні робітників.

Лише у січні на нараді з урядовцями президент Владімір Путін легітимізував в інформаційному просторі тему загибелі російських будівельників, які працюють на окупованих територіях.

Виплати пораненим будівельникам або сім'ям загиблих на окупованих територіях досі відсутні.

Нагадаємо, що насправді окупанти почали втрачати ентузіазм ще влітку. Російські будівельники, яких звезли на окупований Донбас для нібито відновлення Маріуполя, у стані алкогольного сп'яніння розповіли, що плани РФ по місту змінилися.

"Жодних ремонтів багатоповерхівок не буде, а про приватне житло взагалі не йдеться", - розповідав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За матеріалами: The Moscow Times /

Лія Ільченко, ZN.ua





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