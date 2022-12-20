Швейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООН

У рамках так званої «Програми переселення» УВКБ ООН (Resettlement-Programm) на постійне місце проживання у Швейцарії приймаються біженці, які особливо потребують захисту. Проте міністр юстиції та поліції країни Карін Келлер-Суттер призупинила наприкінці листопада дію цієї програми.

Державний секретаріат у справах міграції підтвердив інформаційному агентству Keystone-SDA відповідні повідомлення, опубліковані у недільних газетах 18 грудня 2022 року.