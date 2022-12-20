Швейцарія призупинила прийом біженців за програмою ООН
Дія програми припинена у листопаді.
У рамках так званої «Програми переселення» УВКБ ООН (Resettlement-Programm) на постійне місце проживання у Швейцарії приймаються біженці, які особливо потребують захисту. Проте міністр юстиції та поліції країни Карін Келлер-Суттер призупинила наприкінці листопада дію цієї програми.
Державний секретаріат у справах міграції підтвердив інформаційному агентству Keystone-SDA відповідні повідомлення, опубліковані у недільних газетах 18 грудня 2022 року.
В даний час у Швейцарії вже знаходиться виключно велика кількість людей, які шукають захисту, тому країна вже вичерпала всі свої можливості у сфері прийому біженців по лінії «Програми переселення» УВКБ. За даними SEM, це рішення зачіпає приблизно 800 біженців, які тому не зможуть поки що в'їхати в країну. За стандартами ООН біженцями особливо складної ситуації є жінки, діти чи люди з ослабленим здоров'ям. Більшість таких прохачів притулку прибувають до Конфедерації з Афганістану, Сирії та Судану.