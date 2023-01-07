Вій навпаки: у мережі висміяли кадри з Путіним на різдвяній службі

Президент РФ Володимир Путін став об'єктом для глузувань після участі у святковому богослужінні з нагоди Різдва.

Відеоролики за участю глави Кремля опублікували пропагандистські ЗМІ, інформує Апостроф.

Так, на оприлюднених кадрах можна побачити, що Володимир Путін був єдиним гостем на святковому богослужінні з нагоди Різдва. Глава Кремля в оточенні ікон та свічок слухав молитви, які читав священик.


Іноді Володимир Путін хрестився і вдавав, ніби він залучений до святкового богослужіння.

Користувачі соцмереж з гумором відреагували на опубліковані пропагандистами кадри та припустили, що співробітники ФСБ та ФСО спеціально не пускали до храму гостей, щоб російський президент наодинці був на службі.

Деякі користувачі зазначили, що з таким серйозним обличчям Володимиру Путіну потрібно готуватися до трибуналу в Гаазі, а не до богослужіння.

"А де люди?", "Вій навпаки", "Воно боїться", "Вже навіть ФСБшників боїться?", "Не злякався і прийшов у храм...", "Ця людина була більшу частину життя активним комуністом", "Путін на святковій службі одягнений, як на лижну прогулянку, і заскочив на хвилинку пофоткатись, не знімаючи бронекуртку", - написали користувачі у коментарях під відеороликом.


Богдан Соловйов, Апостроф





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