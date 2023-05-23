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2023-05-23
У німецькій спецслужбі попередили про підвищений ризик саботажу з боку Росії
Там вважають, що ворожі дії можуть бути націлені проти критичної інфраструктури.
Глава внутрішньої спеціальної служби Німеччини, Федерального відомства із захисту Конституції, Томас Хальденванг попередив, що на німецькій території виник "підвищений ризик" актів саботажу з боку представників Росії, пише
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"Ці можливості справді є і можуть бути використані проти цілей у Німеччині, якщо це необхідно. Насамперед, проти критично важливої інфраструктури", – додав він, виступаючи в Берліні.
За словами Хальденванга, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну інтенсивність, розмах і комплексність діяльності російських спецслужб помітно зросли.
Максим Царук, ZN.ua