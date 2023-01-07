США передадуть для ЗСУ ракети Zuni: фото, відео та особливості

В рамках нового пакету військової допомоги Україна отримає від США 4000 авіаційних ракет Zuni.

Така інформація оприлюднена на офіційному сайті Пентагону.

Зокрема, Україна отримає від союзників 4000 авіаційних ракет Zuni класу "повітря-земля", які були розроблені інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС Сполучених Штатів “China Lake” у 1950-х роках.

Найактивніше США використовували цей тип озброєння в низці воєн у 1960-1970-х роках, зокрема у В’єтнамі. Експлуатація авіаційних ракет Zuni американською армією завершилася у 1980-х роках.





Носіями озброєння виступали A-10 “Thunderbolt II”, F-16 “Fighting Falcon”, F/A-18 “Hornet” та гелікоптер Bell AH-1W “Super Cobra”. За інформацією Мілітарного порталу, найближчим відповідником Zuni в арсеналі Збройних сил України є радянська некерована 122-мм реактивна авіаракета С-13, однак вона поступається за показниками у дальності враження цілі.

Характеристики авіаційної ракети Zuni: