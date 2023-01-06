За три тижні до 24 лютого Абрамович передав мільярдні трасти своїм дітям – The Guardian

Це може ускладнити процес заморожування активів олігарха державами Заходу, інформує ZN.ua.

За три тижні до 24 лютого Абрамович передав мільярдні трасти своїм дітям – The Guardian
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За три тижні до повномасштабного вторгнення РФ на територію України, 4 лютого 2022 року, російський олігарх Роман Абрамович розпочав швидку реорганізацію десяти свої офшорних трастів, які зберігали активи на щонайменше 4 млрд доларів. Таким чином їхніми бенефіціарами стали семеро дітей мільярдера, найменшому з яких дев'ять років. Про це пише The Guardian після ознайомлення з витоком файлів кіпрської компанії MeritServus, яка допомагає з управлінням офшорними компаніями.

Дані можуть свідчити про те, що реорганізацією трастів на Кіпрі та Джерсі бізнесмен намагався ухилитися від майбутніх обмежувальних заходів Заходу та захистити свої статки від загрози заморожування.

Загальна вартість активів, які були переписані на дітей, може значно перевищувати 4 мільярда доларів. Вони включають, зокрема, акції у великих компаніях РФ, елітну нерухомість, суперяхти, гелікоптери й приватні літаки.

Згідно з файлами MeritServus, діти Абрамовича отримали колективну 51% бенефіціарну частку, а в деяких випадках і стовідсоткову, у власності трастів.


Максим Царук, ZN.ua





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