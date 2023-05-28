Більшість українців проти мирних переговорів з РФ і кордонів 24 лютого 2022 року – опитування

Експерт зауважила, що владі України доведеться рахуватися з прагненнями громадян.

Більшість громадян України виступають проти проведення прямих переговорів з Росією заради досягнення миру та можливості повернення до лінії розмежування, визначеної до початку повномасштабного вторгнення РФ . Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення ZN.UA, яке аналізує професор, доктор політичних наук Лідія Смола в тексті "Як українці ставляться до Росії та її громадян? Братами ми ніколи не були", інформує ZN.ua .

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Згідно з результатами, 63,9% респондентів не підтримують відновлення діалогу з агресором для припинення бойових дій, 13% було "важко відповісти", і лише 23,1% готові підтримати прямі мирні переговори із Росією (див. рис. 5).

"Понад рік повномасштабної агресії Росії нівелював ідею президента Володимира Зеленського «зійтися десь посередині» та швидко припинити війну", – зауважила професор.

66,8% опитаних українців також відповіли, що не погодяться з умовою повернення до лінії розмежування, що існувала до 24 лютого 2022 року, а не кордонів 1991 року, для досягнення миру.

"Така відповідь демонструє загальну стійкість українців і віру у перемогу. Можливо, «замріяні янголи», за влучним висловом українського письменника, нарешті «прокинулися»? Можливо, проходячи «кола пекла», ми щось згадали про себе? Щось «приспане» ворожою пропагандою?", – додала Лідія Смола.

Експерт назвала примітним те, що відсоток згодних повернутися до лінії розмежування, встановленої до повномасштабної війни (17,2%), менший за відсоток громадян України, готових до прямих переговорів для відновлення миру (23,1%) (див. рис. 6). "І владі неодмінно доведеться рахуватися з такими прагненнями українців", – наголосила вона.