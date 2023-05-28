Більшість українців проти мирних переговорів з РФ і кордонів 24 лютого 2022 року – опитування
Експерт зауважила, що владі України доведеться рахуватися з прагненнями громадян.
Більшість громадян України виступають проти проведення прямих переговорів з Росією заради досягнення миру та можливості повернення до лінії розмежування, визначеної до початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це свідчить опитування соціологічної служби Центру Разумкова на замовлення ZN.UA, яке аналізує професор, доктор політичних наук Лідія Смола в тексті "Як українці ставляться до Росії та її громадян? Братами ми ніколи не були", інформує
Згідно з результатами, 63,9% респондентів не підтримують відновлення діалогу з агресором для припинення бойових дій, 13% було "важко відповісти", і лише 23,1% готові підтримати прямі мирні переговори із Росією (див. рис. 5).
"Понад рік повномасштабної агресії Росії нівелював ідею президента Володимира Зеленського «зійтися десь посередині» та швидко припинити війну", – зауважила професор.
66,8% опитаних українців також відповіли, що не погодяться з умовою повернення до лінії розмежування, що існувала до 24 лютого 2022 року, а не кордонів 1991 року, для досягнення миру.
"Така відповідь демонструє загальну стійкість українців і віру у перемогу. Можливо, «замріяні янголи», за влучним висловом українського письменника, нарешті «прокинулися»? Можливо, проходячи «кола пекла», ми щось згадали про себе? Щось «приспане» ворожою пропагандою?", – додала Лідія Смола.
Експерт назвала примітним те, що відсоток згодних повернутися до лінії розмежування, встановленої до повномасштабної війни (17,2%), менший за відсоток громадян України, готових до прямих переговорів для відновлення миру (23,1%) (див. рис. 6). "І владі неодмінно доведеться рахуватися з такими прагненнями українців", – наголосила вона.
Раніше в РФ знову заговорили про "мир" в Україні, однак, звісно ж, на власних умовах, які включають контроль над окупованими територіями. В офісі президента відповіли: "Не існує такої сили, яка сьогодні змусить українське суспільство і керівництво держави говорити з росіянами, доки на нашій території стоять війська РФ".