РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб

Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.



"Зокрема, у Горлівці Донецької області термін видачі паспортів російського зразка скорочено з 30 до 10 діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в області здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків РФ .