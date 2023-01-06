РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб

Окупанти в Горлівці скоротили термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб, інформує ZN.ua.

РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб
© ZN.UA

Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook.

"Зокрема, у Горлівці Донецької області термін видачі паспортів російського зразка скорочено з 30 до 10 діб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в області здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків РФ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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