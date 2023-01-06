Новостей.COM ⇒
2023-01-06
РФ прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле — Генштаб
Окупанти в Горлівці скоротили термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб, інформує
© ZN.UA
Росія прискорює процес примусової інтеграції окупованих територій у своє правове поле, інформує Генштаб ЗСУ в
"Зокрема, у Горлівці Донецької області термін видачі паспортів російського зразка скорочено з 30 до 10 діб", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в області здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків РФ.
Анна Конюченко, ZN.ua