Росія узалежнила себе від Ірану та його безпілотників – ISW

Росії потрібно все більше безпілотників і, можливо, балістичні ракети, інформує ZN.ua.

Російські війська все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у завданні ударів по критичній інфраструктурі України та, ймовірно, значно виснажили свій поточний запас цих систем. Тому Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном. Про це сказано у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 4 січня.

Аналітики ISW взяли до уваги інформацію представника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадима Скібіцького про те, що росіяни використали в Україні близько 660 іранських безпілотників з вересня. Вони збільшили темпи атак на українську критичну інфраструктуру за останній місяць саме з їх допомогою. Скібіцький також повідомив, що росіяни використовують масові зграї безпілотників Shahed, щоб прорвати українську ППО, і зазначив, що вони не зможуть досягти цього, якщо будуть використовувати п’ять-десять безпілотників. Саме тому вони здійснюють масовані атаки.

«Російські війська, ймовірно, стали залежати від використання безпілотників іранського виробництва, оскільки вони є дешевою альтернативою більш звичайним високоточним ракетам, запаси яких російські військові, ймовірно, значно вичерпали, – йдеться у звіті ISW. – Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшої двосторонньої співпраці з Іраном, щоб забезпечити більшу кількість систем високоточної зброї для використання в Україні».

Вони використають усі обіцяні Іраном 1750 безпілотників до травня 2023 року, якщо завдаватимуть удари у такому ж темпі, як досі. Тому Росія, припускають експерти ISW, намагатиметься забезпечити подальші угоди з Іраном для отримання системи високоточної зброї.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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