Студентів призовного віку у Криму планують відраховувати через академічну заборгованість – ЦНС

Це пов’язано з мобілізацією на тимчасово окупованому півострові, інформує ZN.ua.

Студентів призовного віку у Криму планують відраховувати через академічну заборгованість – ЦНС
© Getty Images

У тимчасово окупованому Криму росіяни готуються до нових хвиль мобілізаційних заходів. Водночас, у рамках цих заходів, університетам на півострові прийшло розпорядження відрахувати студентів 3-5 курсів, які мають академічні борги. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

«Зауважимо, що зазвичай студенти здають борги до початку нової сесії, адже керівництво ВНЗ закриває очі на борги. Проте ВНЗ отримали вказівки відраховувати всіх за найменшої підстави, адже навчання в університеті дає відтермінування від мобілізації», - кажуть у відомстві.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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