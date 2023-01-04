У Маріуполі росіяни перетворюють морський порт на військову базу — радник мера
Загарбники розпочали роботи з розділення причалів на «умовно цивільні та умовно військові», інформує
У Маріуполі російські окупанти поступово перетворюють морський порт на військову базу. Про це
За його словами, наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців, за виключенням окремих спеціалістів-колаборантів. Окупанти завезли працівників з РФ.
Крім того, загарбники розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові. Через замулення каналу поки в акваторію порту можуть заходити кораблі з невеликою оснасткою, як класу річка-море РМ3.
Однак, це не перешкода для налагодження постачання військового обладнання у весняний період, зазначає радник мера. Поки було зафіксовано поодиноке несистемне прибуття в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту.
Також, за словами Андрющенка, окремо частину працівників-маріупольців в третій декаді грудня «відрядили» в Крим. Після цього зв’язок з ними зникнув, навіть їхні близькі не знають, де вони перебувають.
«В кращому випадку - на будівництві окопів. В гіршому - в тих самих окопах без згоди та попередження», - зазначає радник мера.
Крім того, він розповів про відновлення руху військової техніки РФ у бік півночі Донецької області.
Вчора, 3 січня, була зафіксована тенденція зворотного руху великої кількості російської техніки з бердянсько-мелітопольського напряму в бік Маріуполя та Донецька.
Також повідомляється про велике накопичення військової техніки, живої сили та гвинтокрилів РФ перед в’їздом в Бердянськ з Маріупольського кільця.