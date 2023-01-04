У Маріуполі росіяни перетворюють морський порт на військову базу — радник мера

У Маріуполі російські окупанти поступово перетворюють морський порт на військову базу. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, наприкінці грудня з порту звільнили всіх маріупольців, за виключенням окремих спеціалістів-колаборантів. Окупанти завезли працівників з РФ .

Крім того, загарбники розпочали роботи з розділення причалів на умовно цивільні та умовно військові. Через замулення каналу поки в акваторію порту можуть заходити кораблі з невеликою оснасткою, як класу річка-море РМ3.

Однак, це не перешкода для налагодження постачання військового обладнання у весняний період, зазначає радник мера. Поки було зафіксовано поодиноке несистемне прибуття в порт РМ3 з будматеріалами та контейнерами невідомого змісту.

Також, за словами Андрющенка, окремо частину працівників-маріупольців в третій декаді грудня «відрядили» в Крим. Після цього зв’язок з ними зникнув, навіть їхні близькі не знають, де вони перебувають.

«В кращому випадку - на будівництві окопів. В гіршому - в тих самих окопах без згоди та попередження», - зазначає радник мера.

Крім того, він розповів про відновлення руху військової техніки РФ у бік півночі Донецької області.

Вчора, 3 січня, була зафіксована тенденція зворотного руху великої кількості російської техніки з бердянсько-мелітопольського напряму в бік Маріуполя та Донецька.