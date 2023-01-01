До правоохоронців «з повинною» прийшла херсонська колаборантка, оголошена в розшук СБУ та ДБР

Ексочільниця відділу соціально-психологічного забезпечення «виправної колонії» Херсона, яку Служба безпеки та Держбюро розслідувань оголосили у розшук за колабораціонізм, сама прийшла «з повинною» до правоохоронців, повідомили в СБУ . Зрадниця приєдналася до загарбників одразу після окупації Херсона.

Окупанти призначили її очільницею «відділу кадрів» у так званій виправній колонії, створеній росіянами. Після того, як зрадниця обійняла вказану посаду, вона почала агітувати херсонців підтримувати країну-агресорку. Також вона закликала місцевих жителів приєднатися до лав каральної установи загарбників. За це колаборантка обіцяла містянам «крісла» в окупаційному органі та лояльність окупантів.

«Співробітники СБУ задокументували злочинні дії колаборантки, повідомили їй про підозру та оголосили у розшук. Після звільнення Херсона фігурантка, усвідомлюючи невідворотність покарання, добровільно з’явилася до суду, де їй обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – додали в СБУ .

Розслідування стосовно зрадниці триває в рамках кримінальної справи, відкритої за ст. 111-1 Кримінального кодексу України.