Священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук

Його підозрюють в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронні органи оголосили в розшук священника Української православної церкви (Московського патріархату) Ігоря Слободяна, який минулого тижня разом з іншими побив військового Артура Ананьєва на території храму. Відповідний запис з’явився на сайті Міністерства внутрішніх справ України, інформує ZN.ua.

Священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук

Священнослужителя УПЦ МП звинувачують в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень за частиною 1 статті 125. Слободяну тепер загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів (850 гривень), громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до одного року.

За даними правоохоронців, священик зник з Хмельницька 5 квітня, через три дні після інциденту в Свято-Покровському Кафедральному соборі.

Після побиття Ананьєва цей храм перейшов до Православної церкви України. Таке рішення загальні збори прийняли в той же день. Митрополит Антоній передав місцевій громаді ключі від собору.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Вступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналістВступ до ЄС: Єврокомісія рекомендуватиме розпочати переговори з Україною та Молдовою – журналіст
Нідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу БундсверуНідерланди остаточно інтегрували свої сухопутні війська до складу Бундсверу
У Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/TУ Словаччині розгорнули комплекс ППО SAMP/T
Росіяни втрачають інтерес до Криму — КулебаРосіяни втрачають інтерес до Криму — Кулеба
Туреччина замовить нові фрегати для своїх ВМСТуреччина замовить нові фрегати для своїх ВМС
Блок рекламы


Похожие новости
«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України«Топаз, дай команду»: в Росії заарештували антимайданівця Сергія Рульова, який втік з України
СБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українцівСБУ повідомила про підозру російському священику, який закликав вбивати українців
США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і технікиСША оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки
Майору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирокМайору військово-медичної академії, який два роки тому збив трьох курсанток, ухвалили вирок
The Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКСThe Guardian: У США розкрили деталі про шпигуна Росії, який хотів влаштуватись на роботу в МКС
НАЗК знайшло ще одного іноземця, який допомагає російському олігарху обходити санкціїНАЗК знайшло ще одного іноземця, який допомагає російському олігарху обходити санкції
Під Бахмутом врятували військового, який жив у підвалі 42 дніПід Бахмутом врятували військового, який жив у підвалі 42 дні
Організував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозруОрганізував депортацію українських дітей в РФ: так званому "міністру транспорту" Херсонщини оголосили підозру
Суд звільнив льотчика, який бомбардував Харків: у чому причинаСуд звільнив льотчика, який бомбардував Харків: у чому причина
Нафтовий танкер, який маневрував над «Північними потоками» напередодні диверсії вказує на «російський слід»Нафтовий танкер, який маневрував над «Північними потоками» напередодні диверсії вказує на «російський слід»
Последние новости
Подгружаем последние новости