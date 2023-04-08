Священника УПЦ МП, який побив військового у Хмельницькому, оголосили в розшук

Його підозрюють в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень.

Правоохоронні органи оголосили в розшук священника Української православної церкви (Московського патріархату) Ігоря Слободяна, який минулого тижня разом з іншими побив військового Артура Ананьєва на території храму. Відповідний запис з’явився на сайті Міністерства внутрішніх справ України, інформує ZN.ua .

Священнослужителя УПЦ МП звинувачують в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень за частиною 1 статті 125. Слободяну тепер загрожує штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів (850 гривень), громадські роботи до 200 годин або виправні роботи до одного року.

За даними правоохоронців, священик зник з Хмельницька 5 квітня, через три дні після інциденту в Свято-Покровському Кафедральному соборі.

Після побиття Ананьєва цей храм перейшов до Православної церкви України. Таке рішення загальні збори прийняли в той же день. Митрополит Антоній передав місцевій громаді ключі від собору.