Розшук військовозобов'язаних та їх затримання: чи можуть військкомати "ловити" призовників

військкомат, мобілізація, призов

Територіальні центри комплектації немає права давати розпорядження розшуку військовозобов'язаних, ухиляються від мобілізації.

Про це розповів адвокат Роман Симутін у своєму Telegram-каналі.

Процедуру оголошення в розшук передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, але її можуть розпочати лише після оголошення підозри в ухилянні від призову щодо мобілізації.

"Після оголошення в розшук слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставку підозрюваного до поліцейського органу, який оголосив розшук", – уточнив адвокат.

мобілізація в Україні, повістки

Для того, щоб військовозобов'язаного оголосили у розшук та затримали, необхідні такі підстави:

  • вирок суду;
  • наявність обґрунтованої підозри;
  • відкрите кримінальне провадження.

У рамках адміністративної справи або на підставі порядку, визначеного Кабміном, оголошення у розшук неможливе.

"Те, що в Порядку зазначено, що ТЦК може звертатися до поліції з розшуку, затримання та доставки громадян, які ухиляються від військового обов'язку, - це підміна понять", - додав адвокат .

мобілізація, повістка

За його словами, ТЦК можуть звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводу до військкомату, але не для розшуку, затримання та доставки.


Юлія Олександренко, politeka.net





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