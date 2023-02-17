Розшук військовозобов'язаних та їх затримання: чи можуть військкомати "ловити" призовників

Територіальні центри комплектації немає права давати розпорядження розшуку військовозобов'язаних, ухиляються від мобілізації.

Про це розповів адвокат Роман Симутін у своєму Telegram-каналі.

Процедуру оголошення в розшук передбачено Кримінально-процесуальним кодексом, але її можуть розпочати лише після оголошення підозри в ухилянні від призову щодо мобілізації.

"Після оголошення в розшук слідчий звертається з клопотанням до суду про затримання та доставку підозрюваного до поліцейського органу, який оголосив розшук", – уточнив адвокат.

Для того, щоб військовозобов'язаного оголосили у розшук та затримали, необхідні такі підстави:

вирок суду;

наявність обґрунтованої підозри;

відкрите кримінальне провадження.

У рамках адміністративної справи або на підставі порядку, визначеного Кабміном, оголошення у розшук неможливе.

"Те, що в Порядку зазначено, що ТЦК може звертатися до поліції з розшуку, затримання та доставки громадян, які ухиляються від військового обов'язку, - це підміна понять", - додав адвокат .

За його словами, ТЦК можуть звертатися до поліції для встановлення місцезнаходження та супроводу до військкомату, але не для розшуку, затримання та доставки.