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2023-01-01
Під час обміну полоненими Україна повернула пса Адіка з Азовсталі
Собака пів року провів у чеченському полоні.
© Андрій Єрмак / Facebook
Крім 140 звільнених сьогодні з російського полону захисників України, додому повернувся і пес Адік, якого у червні викрали кадирівці.
Після виходу хазяйки пітбуля разом із іншими захисниками з «Азовсталі» та потрапляння в полон на окупованій території, собаку в неї відібрали. Викраденого пса в якості трофея подарували лідерові Чечні Рамзану Кадирову.
Тоді власниця пса пообіцяла повернути його, а кадирівці кепкували з цієї обіцянки, адже передбачалося, що Адік, якому Кадиров дав чеченську кличку Борз, охоронятиме його маєток і ніколи не повернеться в Україну.
Втім, сьогодні собака повернувся додому разом із українськими героями, зокрема і захисниками Маріуполя.
Микита Ткаченко, ZN.ua