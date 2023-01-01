Під час обміну полоненими Україна повернула пса Адіка з Азовсталі

Крім 140 звільнених сьогодні з російського полону захисників України, додому повернувся і пес Адік, якого у червні викрали кадирівці.

Після виходу хазяйки пітбуля разом із іншими захисниками з «Азовсталі» та потрапляння в полон на окупованій території, собаку в неї відібрали. Викраденого пса в якості трофея подарували лідерові Чечні Рамзану Кадирову.

Тоді власниця пса пообіцяла повернути його, а кадирівці кепкували з цієї обіцянки, адже передбачалося, що Адік, якому Кадиров дав чеченську кличку Борз, охоронятиме його маєток і ніколи не повернеться в Україну.

Втім, сьогодні собака повернувся додому разом із українськими героями, зокрема і захисниками Маріуполя.