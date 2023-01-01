Блінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетами

Державний секретар США Ентоні Блінкен після чергової масованої ракетної атаки території України з боку РФ заявив, що це відповідь на мирне бачення світу України. Про це він написав у своєму Twitter .

«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання миру», - зазначив він.