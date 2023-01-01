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2023-01-01
Блінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетами
Держсекретар США також закликав РФ вивести війська.
© Офіс президента
Державний секретар США Ентоні Блінкен після чергової масованої ракетної атаки території України з боку РФ заявив, що це відповідь на мирне бачення світу України. Про це він написав у своєму Twitter.
«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання миру», - зазначив він.
Михайло Яровенко, ZN.ua