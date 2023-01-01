Блінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетами

Держсекретар США також закликав РФ вивести війська.

Блінкен: Україна пропонує мир – Росія відповідає ракетами
© Офіс президента

Державний секретар США Ентоні Блінкен після чергової масованої ракетної атаки території України з боку РФ заявив, що це відповідь на мирне бачення світу України. Про це він написав у своєму Twitter.

«Україна висунула бачення миру. Відповідь з Москви? Черговий шквал ракетних ударів по критичній енергетичній інфраструктурі. Росія має припинити напади, вивести свої війська та взяти на себе зобов’язання миру», - зазначив він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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