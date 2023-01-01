Росія не хоче миру, а хоче поневолення України — посол Великої Британії

У Києві троє людей постраждали.

Росія не хоче миру, а хоче поневолення України — посол Великої Британії
© Олександр Мєдвєдєв/НВ

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відреагувала на масовий ракетний удар по Україні у четвер, 29 грудня.

"РФ запустила ракети по Україні, зокрема Києву та Львову. Постраждали мирні жителі. РФ відкидає мирний план президента України Володимира Зеленського. Росія не хоче миру з Україною. Росія хоче поневолення України", - зазначила Сіммонс у Twitter.


Анна Конюченко, ZN.ua





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