США роздумують над відправкою Україні бойових машин Bradley

Це було б посиленням наземних бойових можливостей України – обговорення виникло після обіцянки надіслати оборонну батарею Patriot, інформує ZN.ua.

США роздумують над відправкою Україні бойових машин Bradley
© unsplash/sincerelydavidcohen

Уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, передає Bloomberg.

Остаточне рішення ще не прийнято, повідомили у джерелі.

Представник Білого дому, який також говорив на умовах анонімності, заявив, що США постійно спілкуються з Україною щодо потужностей, необхідних їй для захисту, але наразі немає нічого, що можна було б оголосити.

Київ просить у союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони.

«Bradley забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк. На відміну від M113, які були надані раніше, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатів багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», — сказав Марк Канкіан, колишній аналітик Білого дому у оборонній сфері, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Канкіан додав, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх використовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти навчання на цих транспортних засобах.

«Bradley був би значним покращенням у порівнянні з нинішніми українськими бойовими машинами», — заявив Девід Перкінс, генерал у відставці, який відправляв танки в центр Багдада під час вторгнення США до Іраку, а згодом очолював Командування підготовки та доктрини армії. Він сказав, що з його досвіду Bradley «більш ніж рівні» російським бойовим машинам піхоти та її танкам Т-72.

Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки під час президентства Джорджа Буша, сказав, що надання Україні бойових машин було б «важливим, оскільки більшість експертів прогнозують, що війна буде більше схожа на Херсонську операцію, ніж на Харківську, тобто більше шліфування та поступового просування, а не прорив через слабку лінію та звільнення сотень квадратних миль».

«Бредлі швидкий і маневрений і відповідає нашим політичним цілям — дати українцям зброю, щоб прискорити кінець війни», — сказав Аллен, який зараз є керуючим директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Росія посилює оборону Кремінної — британська розвідкаРосія посилює оборону Кремінної — британська розвідка
Росії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense ExpressРосії може вистачити ресурсів ще на 2-3 роки війни — директор Defense Express
Лінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долюЛінкявічюс: Росії потрібні переговори не про Україну, а про свою долю
В Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територійВ Кремлі заявили, що «мирний план» України має враховувати входження до складу РФ окупованих територій
Блок рекламы


Похожие новости
Минулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривгМинулого року в Україні пролунало близько 15 тисяч повітряних тривг
Експрокурор у справі Мілошевича: «Путіна треба судити за воєнні злочини в Україні»Експрокурор у справі Мілошевича: «Путіна треба судити за воєнні злочини в Україні»
В Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі рокиВ Україні очікується демографічна катастрофа: скільки громадян залишиться в державі у найближчі роки
Україні на фронті не вистачає передової зброї. ЗСУ тримаються і чекають на постачання – БудановУкраїні на фронті не вистачає передової зброї. ЗСУ тримаються і чекають на постачання – Буданов
"Я народжена в Радянському Союзі": в Україні продавщиця поплатилася за російську мову у магазині"Я народжена в Радянському Союзі": в Україні продавщиця поплатилася за російську мову у магазині
Після звільнення Кремінної є два варіанти розвитку бойових дій – ГайдайПісля звільнення Кремінної є два варіанти розвитку бойових дій – Гайдай
Новий рік: чи діятиме комендантська година в УкраїніНовий рік: чи діятиме комендантська година в Україні
Головний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають УкраїніГоловний рабин ЗСУ Гілель Коен розповів, як євреї сьогодні допомагають Україні
ЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означаєЗСУ попереджають, що наступний удар Росії по Україні може бути комбінованим: що це означає
Путін має намір знищити ЗРК Patriot в Україні за допомогою іранських ракет і дронів - ForbesПутін має намір знищити ЗРК Patriot в Україні за допомогою іранських ракет і дронів - Forbes
Последние новости
Подгружаем последние новости