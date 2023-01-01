США роздумують над відправкою Україні бойових машин Bradley

Уряд США розглядає можливість відправлення бойових машин Bradley в Україну в рамках подальшого пакету військової підтримки, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, передає Bloomberg.

Остаточне рішення ще не прийнято, повідомили у джерелі.

Представник Білого дому, який також говорив на умовах анонімності, заявив, що США постійно спілкуються з Україною щодо потужностей, необхідних їй для захисту, але наразі немає нічого, що можна було б оголосити.

Київ просить у союзників танки, ракети більшої дальності, броню та системи протиповітряної оборони.

«Bradley забезпечить значне збільшення наземних бойових можливостей, оскільки це, по суті, легкий танк. На відміну від M113, які були надані раніше, Bradley озброєний потужною 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW. У Сполучених Штатів багато Bradley, хоча деякі з них старіші та потребують модернізації, тому запаси не є проблемою», — сказав Марк Канкіан, колишній аналітик Білого дому у оборонній сфері, який зараз працює в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень.

Канкіан додав, що мине кілька місяців, перш ніж Україна зможе їх використовувати, оскільки екіпажі та інженери повинні пройти навчання на цих транспортних засобах.

«Bradley був би значним покращенням у порівнянні з нинішніми українськими бойовими машинами», — заявив Девід Перкінс, генерал у відставці, який відправляв танки в центр Багдада під час вторгнення США до Іраку, а згодом очолював Командування підготовки та доктрини армії. Він сказав, що з його досвіду Bradley «більш ніж рівні» російським бойовим машинам піхоти та її танкам Т-72.

Майкл Аллен, який обіймав посади у сфері національної безпеки під час президентства Джорджа Буша, сказав, що надання Україні бойових машин було б «важливим, оскільки більшість експертів прогнозують, що війна буде більше схожа на Херсонську операцію, ніж на Харківську, тобто більше шліфування та поступового просування, а не прорив через слабку лінію та звільнення сотень квадратних миль».

«Бредлі швидкий і маневрений і відповідає нашим політичним цілям — дати українцям зброю, щоб прискорити кінець війни», — сказав Аллен, який зараз є керуючим директором консалтингової фірми Beacon Global Strategies.