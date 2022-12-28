СБУ затримала в Києві колаборанта, який у Сватовому очолював окупаційне комунальне підприємство

Служба безпеки України затримала в Києві колаборанта, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці на тимчасово окупованій території Луганської області. Зрадником виявився екскерівник комунального підприємства в окупованому Сватовому, повідомили в СБУ .

За даними спецслужби, після того, як росіяни захопили місто, нині затриманий колаборант одним з перших запропонував їм допомогу у війні проти України. За це він став «очільником» створеного ворогом «муніципального унітарного підприємства з благоустрою».

Так, зрадник допомагав окупантам організовувати «масові» заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ . Крім того, за вказівкою росіян він перейменовував вулиці міста, даючи їм пов’язані з СРСР назви. Колаборант особисто підписував «розпорядчі» документи і контролював процес «совєтизації» міської інфраструктури.

Однак, коли ЗСУ почали контрнаступ то зрадник втік до Росії. Там він з вересня цього року переховувався від українського правосуддя. Пізніше він вирішив повернутися до України та «загубитися» в Києві. У столиці його й викрили, а згодом затримали.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.