СБУ затримала в Києві колаборанта, який у Сватовому очолював окупаційне комунальне підприємство

Зрадник втік до Росії після початку українського контрнаступу, а згодом приїхав до Києва, інформує ZN.ua.

СБУ затримала в Києві колаборанта, який у Сватовому очолював окупаційне комунальне підприємство
© СБУ

Служба безпеки України затримала в Києві колаборанта, який допомагав окупантам перейменовувати вулиці на тимчасово окупованій території Луганської області. Зрадником виявився екскерівник комунального підприємства в окупованому Сватовому, повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, після того, як росіяни захопили місто, нині затриманий колаборант одним з перших запропонував їм допомогу у війні проти України. За це він став «очільником» створеного ворогом «муніципального унітарного підприємства з благоустрою».

Так, зрадник допомагав окупантам організовувати «масові» заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Крім того, за вказівкою росіян він перейменовував вулиці міста, даючи їм пов’язані з СРСР назви. Колаборант особисто підписував «розпорядчі» документи і контролював процес «совєтизації» міської інфраструктури.

Однак, коли ЗСУ почали контрнаступ то зрадник втік до Росії. Там він з вересня цього року переховувався від українського правосуддя. Пізніше він вирішив повернутися до України та «загубитися» в Києві. У столиці його й викрили, а згодом затримали.

Зраднику повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.





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