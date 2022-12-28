Православна церква Литви заявила про прагнення ще більшої автономії

Литовська православна церква на загальних зборах у Вільнюсі 27 грудня заявила про пришвидшення курсу на здобуття більшої церковної незалежності та прийняла відповідне звернення до Священного Синоду.

Раніше митрополит Інокентій звернувся до Синоду з клопотанням про надання Литовській Православній Архієпископії статусу Самоврядної церкви.

Згідно із повідомленням церкви, принципова позиція Литовської православної церкви полягає в тому, що церковний статус має бути приведений у відповідність до реального стану речей. При цьому Литовська Православна Архієпископія входить до традиційних релігійних громад Литви і є морально та фінансово незалежною релігійною організацією. Тим не менше ЛПЦ надає найважливішого значення дотриманню церковних канонів та має канонічний зв'язок із Московським Патріархатом.

Литовська православна церква також заявила, що рішуче засуджує війну проти України на всіх рівнях – священноначалія, духовенства та мирян, і висловила цілковиту підтримку антивоєнної позиції свого предстоятеля – митрополита Віленського та Литовського Інокентія.