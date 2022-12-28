У Донецькій області аварійно відключили всі газові котельні

На території Донецької області вимушено припинили працювати всі газові котельні через пошкодження магістрального газогону, яке сталося на сусідній Харківщині. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко у Facebook .

“Пошкодження магістрального газогону на Харківщині стало причиною вимушеного аварійного відключення котелень на території Донецької області. На даний час усі котельні, які працюють на газу, призупинили свою роботу”, – написав він, інформує ZN.ua .

За словами Кириленка, уже було сформовано ремонтні бригади, які мають терміново виявити й обстежити пошкоджену ділянку, а згодом провести її відновлення.

“Як швидко вдасться ремонтникам відновити роботу газогону, залежатиме від характеру пошкодження та його масштабу”, – пояснив глава ОВА.