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2022-12-27
Ще понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Крім особового складу, окупанти зранку також недорахувались кількох артилерійських систем, ББМ, автотехніки та цистерн, інформує
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода
Почалася 307 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Так, з 24 лютого російські загарбники втратили:
- особового складу – близько 103220 (+620) одиниць;
- танків – 3016 (+0) од.;
- бойових броньованих машин – 6024 (+7) од.;
- артилерійських систем – 1998 (+2) од.;
- РСЗВ – 418 (+0) од.;
- засобів ППО – 212 (+0) од.;
- літаків – 283 (+0) од.;
- гелікоптерів – 267 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од.;
- крилатих ракет – 653 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од.;
- спеціальної техніки – 179 (+1) од.
«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.
Юлія Москаленко, ZN.ua