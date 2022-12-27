Ще понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Крім особового складу, окупанти зранку також недорахувались кількох артилерійських систем, ББМ, автотехніки та цистерн, інформує ZN.ua.

Ще понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Почалася 307 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 27 грудня.

Так, з 24 лютого російські загарбники втратили:

  • особового складу – близько 103220 (+620) одиниць;
  • танків – 3016 (+0) од.;
  • бойових броньованих машин – 6024 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 1998 (+2) од.;
  • РСЗВ – 418 (+0) од.;
  • засобів ППО – 212 (+0) од.;
  • літаків – 283 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 267 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од.;
  • крилатих ракет – 653 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од.;
  • спеціальної техніки – 179 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Росіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімкиРосіяни окопали радіолокаційну станцію на півдні Криму: супутникові знімки
Росіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНСРосіяни використовують школи на тимчасово окупованих територіях як шпиталі – ЦНС
ISW порівняли ситуацію під Бахмутом зі становищем росіян під Херсоном у серпніISW порівняли ситуацію під Бахмутом зі становищем росіян під Херсоном у серпні
Росія вже втратила майже 104 тисячі своїх військовихРосія вже втратила майже 104 тисячі своїх військових
Росіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНСРосіяни планують експлуатувати промислові об’єкти на окупованих територіях у своїх цілях – ЦНС
Понад 700 "азовців" захисників Маріуполя досі перебувають у полоніПонад 700 "азовців" захисників Маріуполя досі перебувають у полоні
У Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖУ Туреччині росіянам зненацька почали відмовляти у наданні ВНЖ
Росіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнуваньРосіяни завдали удару по пологовому будинку в Херсоні: фото руйнувань
Patriot буде більше: в Україні вже працюють над цимPatriot буде більше: в Україні вже працюють над цим
Мінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від ГенштабуМінус 680 російських окупантів за добу стараннями ЗСУ: зведення втрат від Генштабу
Последние новости
Подгружаем последние новости