Ще понад шість сотень росіян нікого більше не вб'ють: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога

Почалася 307 доба героїчного протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога станом на 27 грудня.

Так, з 24 лютого російські загарбники втратили:

особового складу – близько 103220 (+620) одиниць;

танків – 3016 (+0) од.;

бойових броньованих машин – 6024 (+7) од.;

артилерійських систем – 1998 (+2) од.;

РСЗВ – 418 (+0) од.;

засобів ППО – 212 (+0) од.;

літаків – 283 (+0) од.;

гелікоптерів – 267 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1707 (+0) од.;

крилатих ракет – 653 (+0) од.;

кораблів/катерів – 16 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4652 (+5) од.;

спеціальної техніки – 179 (+1) од.

«Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!», – додали в Генштабі.