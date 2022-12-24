Жертвами стрільця в Парижі стали представники курдів: відбулися сутички з поліцією

Жертвами стрілянини, яку в центрі Парижа влаштував 69-річний чоловік, стали представники курдської громади. Стрілянина сталася у курдському культурному центрі та сусідньому курдському кафе. Це збурило курдських активістів, які вже влаштували сутички з поліцією біля місця злочину. Про це повідомляють французькі ЗМІ, інформує ZN.ua .

Усі троє загиблих були курдами, ще троє були поранені. Один з поранених помер через травми, несумісні з життям.

На стихійній акції зібралися кілька сотень людей. Багато з них вигукували на адресу турецького режиму, який бореться з курдами, гасла «Ердоган вбивця», «Ердоган терорист», а також нападали на французьку поліцію.

Мітингувальники кидали в офіцерів поліції сміттєві баки, перекидали столики в ресторанах та нівечили автівки, відтак поліція змушена була застосувати сльозогінний газ.

Президент Еммануель Макрон заявив, що курдська громада Франції стала об’єктом жахливого нападу. Міністр внутрішніх справ країни Жеральд Дарманен вважає, що підозрюваний нападник явно цілив у іноземців.

Влада повідомила, що заарештувала 69-річного чоловіка, якого, за словами паризького прокурора Лора Беккуо, в очікуванні суду нещодавно звільнили з-під варти за напад із застосуванням зброї на табір мігрантів у Парижі рік тому. У червні його засудили за вчинення насильницьких дій зі зброєю в 2016 році і він подав апеляцію.