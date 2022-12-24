У Повітряних силах розповіли, чи будуть збивати іранські дрони з ППО Patriot

Нове озброєння проти безпілотників буде використовуватися тільки у крайніх випадках, інформує ZN.ua.

У Повітряних силах розповіли, чи будуть збивати іранські дрони з ППО Patriot
© Getty Images

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, відповідаючи на питання, чи будуть збивати іранські дрони-камікадзе за допомогою систем Patriot, які надішлють нам Сполучені Штати, відповів, що це робитиметься лише у крайньому випадку. Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

"Безумовно з ППО Patriot не будуть збивати іранські дрони. Я думаю, що в крайньому випадку можливе застосування, тому що ми сьогодні маємо Iris-T та NASAMS, які теж збивали "Шахеди". Я хочу сказати, що хоч" Шахед" і має вражаючу частину не таку велику, як ракета, але якщо він потрапить у важливий об'єкт, то це призведе до більших збитків, ніж ми втратимо ракету", - підкреслив речник.

Ігнат також додав, що нові системи ППО відганятимуть ворожу авіацію від кордонів України.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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