Ми завжди готуємося до будь-яких сценаріїв – прем’єрка Молдови про вторгнення РФ

Раніше повідомлялося, що ризик наступу Росії на територію Молдови існує, інформує ZN.ua.

Ми завжди готуємося до будь-яких сценаріїв – прем’єрка Молдови про вторгнення РФ
© Newsmaker.md

Прем’єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця на пресконференції перед засіданням уряду на тлі заяв про плани Росії щодо вторгнення у Молдову, заявила, що країна враховує усі сценарії і прораховує ризики. Про це повідомляє видання NewsMaker.

"Ми як уряд завжди враховуємо всі ризики і готуємося до будь-яких сценаріїв. Так ми вчинили в галузі енергетики, щоб забезпечити людей електрикою та опаленням. Так ми вчинили і у сфері внутрішніх справ, коли підготували плани і на випадок нової хвилі біженців, і для подолання логістичної кризи. Так ми чинимо і в царині безпеки – готуємося, щоб бути поруч із людьми і забезпечити проєвропейський курс Молдови. Тому що це означає інвестиції та процвітання", - зазначила прем’єрка.

Гаврилиця на пресконференції також підкреслила, що немає ризиків, про які влада не заявляє публічно.

"Це все ті ж ризики, які ми бачили раніше, всі вони пов'язані з війною в Україні", - додала вона, згадавши зокрема загрозу нової хвилі біженців і гібридної війни.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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