Владислава Молчанова передала для ЗСУ 53 одиниці техніки - фото

Засновниця групи компаній "Stolitsa Group"Владислава Молчанова передала для ЗСУ 53 одиниці техніки. Броньовані автомобілі та БТРи для війська були придбані за її власні кошти.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Владислави Молчанової, інформує Апостроф.

Наразі уся бойова техніка вже у розпорядженні наших захисників та виконує бойові завдання із звільнення українських земель та знищення ворога.

Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення, Фонд Владислави Молчанової передав на потреби сил безпеки та оборони України 93 спеціалізовані автомобілі. Це зокрема:

спеціальна військова техніка (броньовані авто, БТР),

позашляховики,

мікроавтобуси,

медичний транспорт,

військові квадроцикли,

пожежні автомобілі.

"Віримо ЗСУ. Віримо у перемогу. Слава Україні!", - зазначили у фонді Молчанової.


Іван Троянов, Апостроф





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