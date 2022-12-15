Politico: Стало відомо, як США намагаються відстежити передану Україні зброю

Американські чиновники з усіх сил намагаються відстежити зброю на мільярди доларів і іншу допомогу, яку США передають Україні. При цьому вони залучають всіх і все: від технології блокчейн до українських солдатів.

Про це йдеться в дипломатичній телеграмі Держдепартаменту, яка опинилася в розпорядженні Politico .

«Адміністрація також планує в лютому залучити досі неназвану американську фірму для втілення спеціальної трирічної ініціативи, покликаної допомогти встановити нагляд», - пише видання з посиланням на «делікатний, але не таємний» документ.

Телеграма була надіслана 6 вересня посольством США в Києві. В ній прямо описуються виклики, з якими зіштовхнулися американські чиновники, «намагаючись простежити за кожним центром в той час, як російські безпілотники і ракети бомбардують українські міста». Наприклад, існують гострі обмеження кількості американських чиновників «в полі», а також низка перешкод у сфері безпеки, які заважають їхньому пересуванню.

«Також важко знайти підрядників, готових працювати в регіонах з високим рівнем ризику або організувати зустрічі з представниками уряду, лідерами громадянського суспільства і іншими, хто отримує допомогу», - йдеться в статті.