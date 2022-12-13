Лікарів у Білорусі почали "заганяти" у військкомати та вручати їм повістки: "як чоловіків, так і жінок"

Лікарів у Білорусі почали "заганяти" у військкомати та вручати їм повістки: "як чоловіків, так і жінок"

У Білорусі почали активно викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки

Як повідомляє білоруська медична ініціатива "Білі халати.News", у Білорусі взялися "перевіряти" військовозобов'язаних медичних працівників.

"Останнім часом нам почало надходити безліч повідомлень (понад 10) про те, що медикам активно вручають повістки на збори. Терміни зборів – від 10 днів", - повідомляють активісти.

Під призов потрапляють як чоловіки, так і жінки, а також лікарі та медсестри. Військкомат навіть уточнює розміри одягу та взуття медпрацівників.

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"Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини. Поки що нам ще не відомі випадки відправки медичних працівників безпосередньо на територію військових дій", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі продовжується накопичення спільних сил російської та білоруської армії.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

ЗСУ постійно відстежують ситуацію в Білорусі та готуються до адекватного реагування на потенційні загрози.

"Ситуація в Північній операційній зоні є контрольованою. З боку республіки Білорусь продовжується накопичення спільного угруповання сил РФ і Білорусі. Ми постійно відслідковуємо цю ситуацію і готуємо наші сили до адекватного реагування".


Юлия Александрова, politeka.net





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