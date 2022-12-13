Лікарів у Білорусі почали "заганяти" у військкомати та вручати їм повістки: "як чоловіків, так і жінок"

У Білорусі почали активно викликати медиків до військкоматів і вручати їм повістки

Як повідомляє білоруська медична ініціатива "Білі халати.News", у Білорусі взялися "перевіряти" військовозобов'язаних медичних працівників.

"Останнім часом нам почало надходити безліч повідомлень (понад 10) про те, що медикам активно вручають повістки на збори. Терміни зборів – від 10 днів", - повідомляють активісти.

Під призов потрапляють як чоловіки, так і жінки, а також лікарі та медсестри. Військкомат навіть уточнює розміри одягу та взуття медпрацівників.

"Відомі випадки, коли медиків цілими відділеннями приписували до військової частини. Поки що нам ще не відомі випадки відправки медичних працівників безпосередньо на територію військових дій", — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що в Білорусі продовжується накопичення спільних сил російської та білоруської армії.

Про це повідомив командувач Об'єднаних сил ЗС України Сергій Наєв.

ЗСУ постійно відстежують ситуацію в Білорусі та готуються до адекватного реагування на потенційні загрози.