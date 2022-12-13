Окупанти користуються українськими медзакладами і заселяються в покинуті помешкання – Генштаб

Російські окупанти на повну користуються інфраструктурою окупованих населених пунктів. Вони заселяються у покинуті помешкання українців та використовують медзаклади, як госпіталі для себе. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

«На Херсонському напрямку командування російських окупаційних військ здійснює ротацію окремих підрозділів. Окупанти, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово “звільнені” місцевими мешканцями помешкання. Крім того, 10-11 грудня, помічено відведення окупантів з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області», – сказано у зведенні Генштабу.

Російські окупанти продовжують використовувати медичну інфраструктуру окупованих населених пунктів для надання кваліфікованої медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям.

«Так, у місті Луганськ один із корпусів пологового будинку окупантами переобладнано під військовий шпиталь. А в місті Мелітополь у якості військового шпиталю використовуються приміщення дитячого санаторію. Для надання медичної допомоги залучається медичний персонал з російської федерації», – повідомили у Генштабі.