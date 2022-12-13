Newsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне Крим

Американський генерал у відставці вважає, що зупинки боїв через зиму не буде, а українська армія використає холодні місяці для створення необхідних їй умов, інформує ZN.ua.

Newsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне Крим
© Stars and Stripes

Україна зможе повернути собі контроль над окупованим Кримом до серпня 2023 року. Так вважає колишній командувач Армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

Як пише Newsweek, свій прогноз американський військовий озвучив на тлі повідомлень про те, що українські війська завдали удар по готелю, в якому жили російські найманці ПВК «Вагнер». Багато з них загинули. Ходжес переконаний, що Україна «продовжить нищити» російські штаби і лінії зв’язку у найближчі тижні аж до лютого.

Він пояснив, що таким чином Київ створить умови для визволення Криму з-під російської окупації. І операція з повернення півострова буде «визначальною фазою кампанії».

«Я очікую, що вони визволять Крим до серпня», - написав Ходжес у Twitter.


Лесь Димань, ZN.ua





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