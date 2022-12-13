Newsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне Крим
Американський генерал у відставці вважає, що зупинки боїв через зиму не буде, а українська армія використає холодні місяці для створення необхідних їй умов, інформує
Україна зможе повернути собі контроль над окупованим Кримом до серпня 2023 року. Так вважає колишній командувач Армії США в Європі генерал Бен Ходжес.
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Він пояснив, що таким чином Київ створить умови для визволення Криму з-під російської окупації. І операція з повернення півострова буде «визначальною фазою кампанії».
«Я очікую, що вони визволять Крим до серпня», - написав Ходжес у Twitter.