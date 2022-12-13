Newsweek: Ходжес пояснив, коли Україна поверне Крим

Україна зможе повернути собі контроль над окупованим Кримом до серпня 2023 року. Так вважає колишній командувач Армії США в Європі генерал Бен Ходжес.

Як пише Newsweek , свій прогноз американський військовий озвучив на тлі повідомлень про те, що українські війська завдали удар по готелю, в якому жили російські найманці ПВК «Вагнер». Багато з них загинули. Ходжес переконаний, що Україна «продовжить нищити» російські штаби і лінії зв’язку у найближчі тижні аж до лютого.

Він пояснив, що таким чином Київ створить умови для визволення Криму з-під російської окупації. І операція з повернення півострова буде «визначальною фазою кампанії».