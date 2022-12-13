Forbes: Армія Росії намагається придушити контрнаступ України, який ще навіть не почався

Видання вказує на обмін артилерійськими обстрілами поблизу Гуляйполя, який може вказувати на підготовку деяких українських операцій, інформує ZN.ua.

Forbes: Армія Росії намагається придушити контрнаступ України, який ще навіть не почався
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські і українські сили нещодавно обмінялися артилерійськими обстрілами поблизу міст Гуляйполе і Пологи в Запорізькій області за 100 кілометрів від окупованого Мелітополя.

Артилерійські «контрбатарейні» дуеалі - не новина для російської війни проти України, яка триває вже 10-й місяць. Але обмін обстрілами 9 грудня цікавий своїми причинами, - пише Forbes, додаючи, що російські джерела говорять про накопичення українських механізованих підрозділів поблизу Гуляйполя.

«Якщо це правда, це може бути ознакою, що четвертий український контрнаступ неминучий, незважаючи на початок зими. Ця довгоочікувана атака з лівого флангу в Запорізькій області звільнила б більшу частину півдня України і дозволила б українським військам підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину країни з Кримом, окупованим російськими силами в 2014 році», - пише видання.


Лесь Димань, ZN.ua





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