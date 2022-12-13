Forbes: Армія Росії намагається придушити контрнаступ України, який ще навіть не почався

Російські і українські сили нещодавно обмінялися артилерійськими обстрілами поблизу міст Гуляйполе і Пологи в Запорізькій області за 100 кілометрів від окупованого Мелітополя.

Артилерійські «контрбатарейні» дуеалі - не новина для російської війни проти України, яка триває вже 10-й місяць. Але обмін обстрілами 9 грудня цікавий своїми причинами, - пише Forbes , додаючи, що російські джерела говорять про накопичення українських механізованих підрозділів поблизу Гуляйполя.

«Якщо це правда, це може бути ознакою, що четвертий український контрнаступ неминучий, незважаючи на початок зими. Ця довгоочікувана атака з лівого флангу в Запорізькій області звільнила б більшу частину півдня України і дозволила б українським військам підійти до вузького перешийку, який сполучає материкову частину країни з Кримом, окупованим російськими силами в 2014 році», - пише видання.