На Херсонщині відновлюють подачу газу на деокупованій території

На деокупованій території Херсонщини продовжують відновлювати комунікації. Зокрема, у 50 населених пунктах із 86 відновили подачу водопостачання, електропостачання є вже на 80% звільнених територій. Найскладніша ситуація з відновленням газопостачання.

Газорозподільні компанії АТ "Вінницягаз», АТ «Івано-Франківськгаз», АТ «Хмельницькгаз», АТ "Львівгаз", АТ "Житомиргаз" та АТ "Львівгаз" передали АТ "Херсонгаз" шість автомобілів аварійно-диспетчерської служби. Автівки споряджені необхідним обладнанням та витратними матеріалами і дозволять херсонським комунальникам якнайшвидше відновити розподіл газу в області.



Як відомо, під час відступу з Херсону російських окупантів весь автотранспорт АТ "Херсонгаз" був вкрадений або знищений. Тому коли почалися роботи з відновлення газопостачання, то виникли труднощі. На допомогу прийшли газовики з інших областей.

Після деокупації Херсон залишається під постійними артилерійськими обстрілами, адже звільнена лише одна частина міста. Аварійно-диспетчерська служба "Херсонгазу" отримує близько 50 викликів на день від місцевих жителів. Шість спеціалізованих автомобілів, переданих з інших областей, дозволять стабілізувати роботу служби і швидше реагувати на прориви системи газопостачання у місті.



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