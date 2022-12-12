Більшість прийнятих під час війн законів не проходили другого читання

Це є вимогою війни, але має свій вплив на якість прийнятих законів, інформує ZN.ua.

Більшість прийнятих під час війн законів не проходили другого читання
© Офіс президента

Більшість прийнятих Верховною Радою під час війни законопроєктів стали законами вже після першого читання. Зокрема ваги закону за такою процедурою набули 59% документів, йдеться у матеріалі Лабораторії законодавчих ініціатив для ZN.UA «Воєнний парламентаризм: як парламентарії відпрацювали в умовах спільної загрози».

Аналітики зазначають, що в умовах війни процес прийняття законів значно пришвидшився. Так впродовж перших шести місяців повномасштабної війни з’явилося багато законопроєктів, які приймалися «з коліс»: п’ять законопроєктів було прийнято в день реєстрації, а 12 законопроєктів — наступного дня після реєстрації.

Водночас впродовж попередніх двох сесій парламенту був протилежний тренд: дві третини законів приймалися у другому читанні.

«На практиці два читання дозволяють краще підготувати законопроєкт, виправити недоліки та помилки, виявлені при першому читанні. Однак два читання потребують також і більше часу, якого в умовах вторгнення, очевидно, не було», - зазначають аналітики.

При цьому експерти зазначають, що в такому темпі прийняття, найімовірніше, втрачається якість законів.


Ірина Знась, ZN.ua





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