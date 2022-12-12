Більшість прийнятих під час війн законів не проходили другого читання
Це є вимогою війни, але має свій вплив на якість прийнятих законів, інформує
Більшість прийнятих Верховною Радою під час війни законопроєктів стали законами вже після першого читання. Зокрема ваги закону за такою процедурою набули 59% документів, йдеться у матеріалі Лабораторії законодавчих ініціатив для ZN.UA «Воєнний парламентаризм: як парламентарії відпрацювали в умовах спільної загрози».
Аналітики зазначають, що в умовах війни процес прийняття законів значно пришвидшився. Так впродовж перших шести місяців повномасштабної війни з’явилося багато законопроєктів, які приймалися «з коліс»: п’ять законопроєктів було прийнято в день реєстрації, а 12 законопроєктів — наступного дня після реєстрації.
Водночас впродовж попередніх двох сесій парламенту був протилежний тренд: дві третини законів приймалися у другому читанні.
«На практиці два читання дозволяють краще підготувати законопроєкт, виправити недоліки та помилки, виявлені при першому читанні. Однак два читання потребують також і більше часу, якого в умовах вторгнення, очевидно, не було», - зазначають аналітики.
При цьому експерти зазначають, що в такому темпі прийняття, найімовірніше, втрачається якість законів.