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2022-12-12
“На підвалах”: дві сотні жителів Запоріжжя – досі в полоні
А нещодавні вибухи на російських військових базах в Мелітополі, у ОВА пояснили надто гучним святкуванням дня народження когось із, судячи з усього, ставлеників Кремля, інформує
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Наразі в полоні в окупованих регіонах Запоріжжя перебувають 232 місцевих жителі. Загалом – 543 підтверджені випадки, коли людей взяли в заручники, вкрали з метою подальшого шантажу. Статистику навів в
Оксана Коваль, ZN.ua