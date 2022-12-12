“На підвалах”: дві сотні жителів Запоріжжя – досі в полоні

Наразі в полоні в окупованих регіонах Запоріжжя перебувають 232 місцевих жителі. Загалом – 543 підтверджені випадки, коли людей взяли в заручники, вкрали з метою подальшого шантажу. Статистику навів в ефірі телемарафону начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.