“На підвалах”: дві сотні жителів Запоріжжя – досі в полоні

А нещодавні вибухи на російських військових базах в Мелітополі, у ОВА пояснили надто гучним святкуванням дня народження когось із, судячи з усього, ставлеників Кремля, інформує ZN.ua.

“На підвалах”: дві сотні жителів Запоріжжя – досі в полоні
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Наразі в полоні в окупованих регіонах Запоріжжя перебувають 232 місцевих жителі. Загалом – 543 підтверджені випадки, коли людей взяли в заручники, вкрали з метою подальшого шантажу. Статистику навів в ефірі телемарафону начальник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.


Оксана Коваль, ZN.ua





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