НАЗК перевіряє Тимошенка та його автомобілі

Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка щодо користування ним під час війни автомобілем Porsche Taycan, повідомив в інтерв'ю “Цензо.Нет” голова НАЗК Олександр Новіков, інформує ZN.ua .

“НАЗК проводить перевірку за відповідною інформацією в ЗМІ”, - сказав він у відповідь на запитання журналістки, чи проводяться якісь перевірки щодо машин Кирила Тимошенка.

Новіков додав, що перевірки та подання декларацій, в тому числі і партій, є однією із умов для надання допомоги іноземними партнерами.

Водночас він не став уточнювати якихось деталей щодо процесу перевірки Кирила Тимошенка.

Нагадаємо, Кирило Тимошенко нещодавно опинився в центрі скандалу – журналісти Bihus.Info виявили, що він користується передати військовим Chevrolet Tahoe, яку Україна отримала від General Motors як гуманітарну допомогу для евакуації людей із зони бойових дій. Спочатку він виправдовувався, але після розголосу пообіцяв передати автівку на фронт.

Однак згодом Тимошенко став фігурантом розслідування «Української правди» - журналісти зафіксували, що заступник Єрмака їздить на автомобілі Porsche Taycan 2021 року вартістю $100 тисяч, який належить ТОВ «Новем Логістик».

Сам Тимошенко підтвердив, що автомобіль належить фірмі Веміра Давітяна, сказавши, що нібито 3-4 рази покатався на ньому і повернув його ще декілька місяців назад, однак є докази того, що він користувався Porsche щонайменше з червня по серпень.