Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода

Російські загарбники наразі використовують щонайменше десять військових аеродромів і два авіаційних заводи на території тимчасово окупованими ними Криму. На кожному з таких об’єктів розміщені склади боєприпасів і ємності з паливно-мастильними матеріалами, які можуть збільшити обсяги руйнувань у разі вибуху. Цю інформацію з’ясували журналісти « Радіо Свобода », зібравши й проаналізувавши понад 150 військових об’єктів на півострові завдяки супутниковим знімкам Planet Labs.

Зокрема, зазначається, що після зупинення свого наступу на півдні України війська РФ стали використовувати аеродром біля Джанкоя як головний логістичний хаб і місце базування ударних гелікоптерів Ка-52, Мі-28, Мі-35 та Мі-8. Також об’єкт приймає вантажні літаки агресора й штурмові літаки Су-25.

Радіо Свобода

На аеродромі ж Бельбек, розташованому неподалік Севастополя, в основному перебувають ворожі винищувачі. Знімки від 15 листопада продемонстрували наявність там літаків Су-27, Су-27 СМ, Су-34 і Міг-31.

Радіо Свобода

Крім цього, одне з ключових авіаугруповань армії противника журналісти виявили на аеродромі в Гвардійському. Там окупанти сконцентрували свої штурмовики Су-25 й бомбардувальники Су-24, які найчастіше застосовують для завдання авіаційних ударів по Україні з малої відстані.