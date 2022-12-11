Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода
Загалом журналісти проаналізували супутникові знімки понад 150 військових об’єктів на тимчасово окупованому півострові, інформує
Російські загарбники наразі використовують щонайменше десять військових аеродромів і два авіаційних заводи на території тимчасово окупованими ними Криму. На кожному з таких об’єктів розміщені склади боєприпасів і ємності з паливно-мастильними матеріалами, які можуть збільшити обсяги руйнувань у разі вибуху. Цю інформацію з’ясували журналісти «
Зокрема, зазначається, що після зупинення свого наступу на півдні України війська РФ стали використовувати аеродром біля Джанкоя як головний логістичний хаб і місце базування ударних гелікоптерів Ка-52, Мі-28, Мі-35 та Мі-8. Також об’єкт приймає вантажні літаки агресора й штурмові літаки Су-25.
На аеродромі ж Бельбек, розташованому неподалік Севастополя, в основному перебувають ворожі винищувачі. Знімки від 15 листопада продемонстрували наявність там літаків Су-27, Су-27 СМ, Су-34 і Міг-31.
Крім цього, одне з ключових авіаугруповань армії противника журналісти виявили на аеродромі в Гвардійському. Там окупанти сконцентрували свої штурмовики Су-25 й бомбардувальники Су-24, які найчастіше застосовують для завдання авіаційних ударів по Україні з малої відстані.