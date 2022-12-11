Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода

Загалом журналісти проаналізували супутникові знімки понад 150 військових об’єктів на тимчасово окупованому півострові, інформує ZN.ua.

Росіяни використовують щонайменше десять військових аеродромів у Криму – Радіо Свобода
© Радіо Свобода

Російські загарбники наразі використовують щонайменше десять військових аеродромів і два авіаційних заводи на території тимчасово окупованими ними Криму. На кожному з таких об’єктів розміщені склади боєприпасів і ємності з паливно-мастильними матеріалами, які можуть збільшити обсяги руйнувань у разі вибуху. Цю інформацію з’ясували журналісти «Радіо Свобода», зібравши й проаналізувавши понад 150 військових об’єктів на півострові завдяки супутниковим знімкам Planet Labs.

Зокрема, зазначається, що після зупинення свого наступу на півдні України війська РФ стали використовувати аеродром біля Джанкоя як головний логістичний хаб і місце базування ударних гелікоптерів Ка-52, Мі-28, Мі-35 та Мі-8. Також об’єкт приймає вантажні літаки агресора й штурмові літаки Су-25.

Радіо Свобода

На аеродромі ж Бельбек, розташованому неподалік Севастополя, в основному перебувають ворожі винищувачі. Знімки від 15 листопада продемонстрували наявність там літаків Су-27, Су-27 СМ, Су-34 і Міг-31.

Радіо Свобода

Крім цього, одне з ключових авіаугруповань армії противника журналісти виявили на аеродромі в Гвардійському. Там окупанти сконцентрували свої штурмовики Су-25 й бомбардувальники Су-24, які найчастіше застосовують для завдання авіаційних ударів по Україні з малої відстані.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Прем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІПрем’єр-міністр Індії скасував зустріч з Путіним через його ядерний шантаж – ЗМІ
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Британська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотникамиБританська розвідка розповіла, чому РФ відновила атаки іранськими безпілотниками
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
На окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВАНа окупованих територіях Луганщини закінчуються ліки, все йде на потреби військових РФ — ОВА
В Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – ТашеваВ Криму зупинили будівництво соцоб’єктів, щоб вистачило бетону на протитанкові загородження – Ташева
Foreign Affairs: В України є причини не поспішати з визволенням КримуForeign Affairs: В України є причини не поспішати з визволенням Криму
Мобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкоматиМобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкомати
На Луганщині окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ — ЦНСНа Луганщині окупанти виганяють цивільних хворих з лікарень, щоб звільнити місця для військових РФ — ЦНС
Як і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООНЯк і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООН
ЗСУ використовують незвичайний французький міномет: фото, відео та характеристикиЗСУ використовують незвичайний французький міномет: фото, відео та характеристики
У Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватиме радіо і ТБ в разі блекаутуУ Держспецзв'язку розповіли, як довго працюватиме радіо і ТБ в разі блекауту
Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – ГенштабРосіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
Удар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країниУдар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країни
Последние новости
Подгружаем последние новости