В Ірані повісили першого протестувальника

Мохсен Шекарі поранив ножем поліцейського і за це отримав смертний вирок, інформує ZN.ua.

В Ірані повісили першого протестувальника
© iranhumanrights.org

В Ірані стратили першого протестувальника. Це – молодий чоловік на ім’я Мохсен Шекарі, якого до смертної кари засудили за поранення офіцера поліції. Про це повідомляє CNN з посиланням на іранські державні ЗМІ, зокрема на пов’язане з судовою системою Ірану інформагентство Mizan Online та напівофіційне інформаційне агентство Tasmin.

Повідомляється, що Мохсена Шекарі звинуватили у «веденні війни проти Бога». Зокрема він у складі групи мітингарів завдав ножового поранення члену воєнізованого формування Басідж під час протесту в Тегерані 23 вересня.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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