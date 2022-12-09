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2022-12-09
В Ірані повісили першого протестувальника
Мохсен Шекарі поранив ножем поліцейського і за це отримав смертний вирок, інформує
© iranhumanrights.org
В Ірані стратили першого протестувальника. Це – молодий чоловік на ім’я Мохсен Шекарі, якого до смертної кари засудили за поранення офіцера поліції. Про це повідомляє
Повідомляється, що Мохсена Шекарі звинуватили у «веденні війни проти Бога». Зокрема він у складі групи мітингарів завдав ножового поранення члену воєнізованого формування Басідж під час протесту в Тегерані 23 вересня.
Юлія Лавришин, ZN.ua