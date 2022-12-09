В Ірані повісили першого протестувальника

В Ірані стратили першого протестувальника. Це – молодий чоловік на ім’я Мохсен Шекарі, якого до смертної кари засудили за поранення офіцера поліції. Про це повідомляє CNN з посиланням на іранські державні ЗМІ, зокрема на пов’язане з судовою системою Ірану інформагентство Mizan Online та напівофіційне інформаційне агентство Tasmin.

Повідомляється, що Мохсена Шекарі звинуватили у «веденні війни проти Бога». Зокрема він у складі групи мітингарів завдав ножового поранення члену воєнізованого формування Басідж під час протесту в Тегерані 23 вересня.