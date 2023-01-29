Що відбувається в Ірані після атаки дронів на військові об'єкти: нові подробиці

У ніч проти 29 січня у різних регіонах Ірану пролунали потужні вибухи й спалахнули пожежі на щонайменше семи промислових майданчиках і військових базах. Під ударом БпЛА опинилися центри збору безпілотників Shahed, виробництва боєприпасів, нафтопереробні підприємства - загалом пошкоджено 14 об'єктів, серед них не було ядерних.

Про це повідомили в ZN.ua.

За інформацією іранської опозиції, відбулися "знищення підземного ходу із ракетами для Корпусу вартових Ісламської Революції (КВІР)" та "атака БпЛА на штаб-квартиру КВІР і одну з баз спецпідрозділу "Аль Кудс", однак наразі немає офіційного підтвердження цього.

Водночас у Міноборони Ірану наполягають, що атака дронів начебто була "неуспішною", зазачаючи, що один безпілотник збила ППО, ще два потрапили до "пасток" і вибухнули. З вечора ВПС Ірану та військові КВІР були приведені у стан повної боєготовності - у небі вже чергує авіація.

Понад 5 іранських військових баз опинилися під ударом БпЛА

Разом з цим іранські чиновники звинуватили Ізраїль у причетності до атаки дронів, зокрема, в ударах по військових підприємствах в Ісфахані. Версію про вторгнення Ізраїлю поширюють і арабські медіа, однак Ізраїль не підтверджує це, до того ж країни не мають спільного кордону.

Ісфахан. Один із військових складів Ірану, по якому вдарив дрон

"Взагалі, для розуміння - в Ісфахані розташовуються не лише військові заводи, що виробляють ракети та БПЛА, а й ядерні об'єкти Ірану. Армія оборони Ізраїлю почала введення своїх сил у місто Бейт-Уммар (Іудея та Самарія). Мета – ліквідація інфраструктури іранських проксі. Нагадаємо, що опівночі Армія оборони Ізраїлю розпочала спецоперацію у місті Шхем. До речі, в районі Сархе Хесар розташований ядерний дослідницький центр. Цілилися мабуть по ньому. Тільки неясно, навіщо Іран бомбардує свої ж ядерні об'єкти?" - написав офіцер Армії оборони Ізраїля Ігаль Левін.

Тим часом у столиці Ірану в Тегерані та інших містах відбулися зіткнення іранських протестувальників і КВІР. Протестувальники мають на меті захопити поліцейські дільниці, військові бази та адмінбудівлі, скандуючи: "Смерть диктатору! Смерть (верховному лідеру Ірану Алі) Хаменеї".

У зв'язку з вищезазначеними обставинами й подіями іранська опозиція закликає триматися щонайдалі від будь-яких військових об'єктів, скасувати авіаподорожі у найближчі дні, адже опозиціонери не виключають терактів з боку КВІР проти мирних мешканців.

Зараз відомо, що в північних регіонах Ірану проблеми з електроенергією, а на всій території спостерігаються перебої зі зв'язком. До того ж серед ночі в іранському місті Хой стався землетрус, унаслідок якого загинули люди.

Наслідки землетрусу


Ліза Бровко, Апостроф





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