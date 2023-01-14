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2023-01-14
Манекен, що нагадує Ердогана, повісили у Стокгольмі догори ногами
В Анкарі турецьке МЗС викликало посла Швеції.
Посла Швеції в Анкарі Стаффана Херрстрьома викликали в середу в МЗС Туреччини у зв'язку з ефіром шведського держтелеканалу SVT, який містив образи на адресу Туреччини та її президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це
У ході бесіди було висловлено рішучий протест з приводу інциденту.
До відома дипломата доведено неприпустимість «недоречних і неналежних» висловлювань та кадрів на адресу президента Ердогана та Туреччини в цілому, які мали місце в ефірі держтелебачення скандинавської країни.
В Анкарі наголосили, що такого роду дії не мають нічого спільного зі свободою слова та друку.
Юлія Мельничук, ZN.ua