Манекен, що нагадує Ердогана, повісили у Стокгольмі догори ногами

Посла Швеції в Анкарі Стаффана Херрстрьома викликали в середу в МЗС Туреччини у зв'язку з ефіром шведського держтелеканалу SVT, який містив образи на адресу Туреччини та її президента Реджепа Тайіпа Ердогана. Про це повідомляє турецьке інформагентство Анадолу з посиланням на джерела у турецькому зовнішньополітичному відомстві.

У ході бесіди було висловлено рішучий протест з приводу інциденту.

До відома дипломата доведено неприпустимість «недоречних і неналежних» висловлювань та кадрів на адресу президента Ердогана та Туреччини в цілому, які мали місце в ефірі держтелебачення скандинавської країни.

В Анкарі наголосили, що такого роду дії не мають нічого спільного зі свободою слова та друку.