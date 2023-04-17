Туреччина збереже посередництво між Україною та РФ у разі програшу Ердогана на виборах – радник Кілічдароглу

При цьому кандидат від об’єднаної опозиції не збирається приєднуватися до антиросійських санкцій, але хоче зробити більш прозорими відносини із РФ виходячи з того, що Туреччина є членом НАТО.

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У разі перемоги 14 травня на виборах президента Туреччини представника об’єднаної опозиції Кемаля Кілічдароглу, він збирається зберегти посередницьку роль між Україною та РФ , пише Politico після розмови із зовнішньополітичним радником Кілічдароглу Уналом Чевікозом. Перш за все, це стосується тристоронньої «зернової угоди», яка дозволяє українським компаніям експортувати аграрну продукцію Чорним морем, інформує ZN.ua .

Водночас опозиціонер, у разі обрання президентом Туреччини, обіцяє зробити «більш прозорими» контакти із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним. Але про приєднання до антиросійських санкцій не йдеться.

«Ми підкреслимо той факт, що Туреччина є членом НАТО, і у наших дискусіях із Росією ми, безумовно, будемо шукати відносини між рівними, але ми також нагадаємо Росії, що Туреччина є членом НАТО», – заявив Унал Чевікоз.

На його думку, відносини між Туреччиною та Росією багато в чому визначаються відносинами між Путіним та чинним турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а це потрібно змінити.

«У жодного іншого турецького лідера не було б таких відносин із Путіним, вони були б більш відстороненим», — сказав радник Киличдароглу.

Очікується, що 27 квітня до Туреччини може приїхати Владімір Путін – на відкриття першого у країні атомного енергетичного реактора, який побудувала російська держкомпанія «Росатом».