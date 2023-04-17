Туреччина збереже посередництво між Україною та РФ у разі програшу Ердогана на виборах – радник Кілічдароглу

При цьому кандидат від об’єднаної опозиції не збирається приєднуватися до антиросійських санкцій, але хоче зробити більш прозорими відносини із РФ виходячи з того, що Туреччина є членом НАТО.

Туреччина збереже посередництво між Україною та РФ у разі програшу Ердогана на виборах – радник Кілічдароглу
© Pixabay

У разі перемоги 14 травня на виборах президента Туреччини представника об’єднаної опозиції Кемаля Кілічдароглу, він збирається зберегти посередницьку роль між Україною та РФ, пише Politico після розмови із зовнішньополітичним радником Кілічдароглу Уналом Чевікозом. Перш за все, це стосується тристоронньої «зернової угоди», яка дозволяє українським компаніям експортувати аграрну продукцію Чорним морем, інформує ZN.ua.

Водночас опозиціонер, у разі обрання президентом Туреччини, обіцяє зробити «більш прозорими» контакти із президентом Російської Федерації Владіміром Путіним. Але про приєднання до антиросійських санкцій не йдеться.

«Ми підкреслимо той факт, що Туреччина є членом НАТО, і у наших дискусіях із Росією ми, безумовно, будемо шукати відносини між рівними, але ми також нагадаємо Росії, що Туреччина є членом НАТО», – заявив Унал Чевікоз.

На його думку, відносини між Туреччиною та Росією багато в чому визначаються відносинами між Путіним та чинним турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, а це потрібно змінити.

«У жодного іншого турецького лідера не було б таких відносин із Путіним, вони були б більш відстороненим», — сказав радник Киличдароглу.

Очікується, що 27 квітня до Туреччини може приїхати Владімір Путін – на відкриття першого у країні атомного енергетичного реактора, який побудувала російська держкомпанія «Росатом».





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