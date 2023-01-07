Дії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник Ердогана

Туреччина занепокоєна можливою ескалацією.

Дії Росії затягують війну та унеможливлюють переговори — речник Ердогана
© Колаж ZN.UA

Потенційні переговори між Україною та Росіє щодо завершення війни ускладнюються російськими обстрілами. Про це в інтерв’ю CNN International заявив речник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калін.

«Російські бомбардування затягують цю війну і ускладнюють будь-які переговори», — розповів він.

За словами речника, Ердоган закликав і російського лідера Владіміра Путіна, і українського лідера Володимира Зеленського до взаємного припинення вогню.

«Війна наразі зайшла у глухий кут: жодна зі сторін не може здобути вирішальну перемогу на полі бою. Але ми продовжимо працювати над припиненням вогню, особливо навколо Запорізької АЕС. Атомна електростанція є найбільшою загрозою безпеці для кожного», — наголосив він.

Калін пояснив, що президент Туреччини, спілкуючись із українським та російським лідерами, прагнув досягти локального припинення вогню, що могло б стати передумовою до певного початку переговорного процесу. Це було головною метою Ердогана. Однак, зауважив Калін, жодна зі сторін зараз не готова скласти зброю та сісти за стіл переговорів.

«Ми стурбовані тим, що протягом наступних кількох місяців ми побачимо подальшу ескалацію конфлікту в Україні», — заявив він.

Він підкреслив, що Україна «має побачити якісь конкретні кроки з російського боку», зокрема план виведення військ з території України та обмін полоненими, звільнення Запорізької АЕС, продовження зернової угоди.

«Якщо цього не станеться, якщо війна триватиме і надалі, я думаю, що 2023 рік буде важчим для світової економіки, для енергетичної безпеки, для зернової та продовольчої безпеки», — цитує Каліна видання.

Після телефонної розмови з Путіним Реджеп Ердоган заявляв, що заклики до миру та діалогу мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «справедливим врегулюванням розбіжностей».


Микита Ткаченко, ZN.ua





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