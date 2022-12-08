"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику

Росія більше не є членом Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив член української делегації та народний депутат Олег Маріковський.

«Щойно ми — депутати від Верховної ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику — асамблеї PABSEC витравили тварюк з цієї організації», - написав депутат на своїй сторінці в Facebook, додавши, що було зроблено неймовірне.

Пізніше Маріковський повідомив про ще одну перемогу українців проти росії на міжнародній арені.

«Це один із найвпливовіших російських представників в PABSEC Михайло Емельянов. У нього є особисті стосунки з більшістю делегацій. В порядку денному стояло голосування за підтверднння його позиції на посаді Заступника генерального секретаря. По прогнозам було 25/25 голосів за/проти. Голосування таємне! Але цей результат нашу делегацію не влаштував би, бо підтвердження його посади створило б задній двір для впливу росіі», - повідомив депутат, опублікувавши також фото Ємельянова.

За словами Маріковського, українська делегація зірвалиа кворум - і усього з мінімуму 41 члена зареєструвалися 24.

Тим часом "Интерфакс" повідомляє, що в делегації Федеральних зборів РФ у Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) заявила про рішення призупинити виплату внесків рф до ПАЧЕС.

"Зараз ми ухвалюємо рішення тимчасово призупинити сплату членських внесків до відновлення здорового глузду. У ПАЧЕС його було повністю порушено", — заявили у російській делегації.

Зазначимо, ПАЧЕС створили 26 лютого 1993 року, і до її складу входили 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, росія, Сербія, Туреччина та Україна.