"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику

"Зробили неймовірне": українці витурили росіян з важливої організації, викликавши в них істерику

Росія більше не є членом Парламентської Асамблеї Організації Чорноморського економічного співробітництва.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив член української делегації та народний депутат Олег Маріковський.

«Щойно ми — депутати від Верховної ради України, що зараз воюємо на найбільш проросійському міжнародному майданчику — асамблеї PABSEC витравили тварюк з цієї організації», - написав депутат на своїй сторінці в Facebook, додавши, що було зроблено неймовірне.

Пізніше Маріковський повідомив про ще одну перемогу українців проти росії на міжнародній арені.

«Це один із найвпливовіших російських представників в PABSEC Михайло Емельянов. У нього є особисті стосунки з більшістю делегацій. В порядку денному стояло голосування за підтверднння його позиції на посаді Заступника генерального секретаря. По прогнозам було 25/25 голосів за/проти. Голосування таємне! Але цей результат нашу делегацію не влаштував би, бо підтвердження його посади створило б задній двір для впливу росіі», - повідомив депутат, опублікувавши також фото Ємельянова.

За словами Маріковського, українська делегація зірвалиа кворум - і усього з мінімуму 41 члена зареєструвалися 24.

Тим часом "Интерфакс" повідомляє, що в делегації Федеральних зборів РФ у Парламентській асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) заявила про рішення призупинити виплату внесків рф до ПАЧЕС.

"Зараз ми ухвалюємо рішення тимчасово призупинити сплату членських внесків до відновлення здорового глузду. У ПАЧЕС його було повністю порушено", — заявили у російській делегації.

Зазначимо, ПАЧЕС створили 26 лютого 1993 року, і до її складу входили 12 країн: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, росія, Сербія, Туреччина та Україна.


Катерина Петренко, politeka.net





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
Експерти Червоного Хреста отримали доступ до утримуваних РФ полонених українцівЕксперти Червоного Хреста отримали доступ до утримуваних РФ полонених українців
"Ла Скала" відкрила сезон оперою "Борис Годунов", українці вийшли з протестом"Ла Скала" відкрила сезон оперою "Борис Годунов", українці вийшли з протестом
Мобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкоматиМобілізація в Мелітополі – росіяни змушують чоловіків приходити у військкомати
Як і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООНЯк і скільки цивільних людей убили росіяни на півночі України відзвітувалося ООН
Росіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – ГенштабРосіяни вже готуються до вторгнення ЗСУ – Генштаб
Удар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країниУдар по Кривому Рогу: росіяни влучили у найбільший гірничо-металургійний комплекс країни
Вартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічіВартість повоєнної відбудови України після ракетних ударів росіян зросла майже вдвічі
До РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців – омбудсменДо РФ виїхали чи були депортовані 2,8 млн українців – омбудсмен
Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"Росіянка поскаржилася на свого 16-річного сина, який проти війни в Україні: "Щоб туди його відправили"
Росія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSIРосія готувалася до «чисток» українців у разі успішного вторгнення – доповідь RUSI
Последние новости
Подгружаем последние новости