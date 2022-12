Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek

Вважається, що у війні з Україною загинули десятки тисяч російських солдатів — ця цифра, як очікується, упродовж наступних десятиліть вплине на націю. Про це пише Newsweek.

Хоча точні цифри не підтверджені, вважається, що військові втрати Росії вже зараз удвічі перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули у В'єтнамі за 10 років.

В листопаді генерал армії Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США , заявив, що близько 100 000 російських солдатів були вбиті або поранені.

4 грудня Міністерство оборони України повідомило, що загальна кількість загиблих росіян сягнула 91,5 тисячі осіб. Того ж дня вашингтонський аналітичний центр Institute for the Study of War заявив, що лише у битві за Бахмут Росія втрачає близько 100 солдатів на день. Речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий повідомив, що внаслідок поранень щодня помирають близько 50 бійців на додачу до такої ж кількості, які щодня гинуть у бою.

«Щодо кількості смертей та їх впливу на Росію, одне порівняння — це вплив війни у В’єтнамі на Сполучені Штати», — розповів Newsweek Рональд Фрікер, професор статистики з Virginia Tech.

За його словами, у тому конфлікті загинуло трохи більше 58 000 військовослужбовців США , більшість із яких загинули упродовж приблизно десятиліття. Багато людей пам’ятають і на власному досвіді знають, що та війна спричинила значні наслідки для суспільства.

«Звичайно, Росія у 2022 році зовсім не схожа на Сполучені Штати наприкінці 60-х і на початку 70-х років, але з повідомлень у новинах також зрозуміло, що ця війна не популярна серед ключових верств російського населення. Поєднайте це з рівнем втрат, який щонайменше вдвічі перевищує рівень втрат у В'єтнамі за вдесятеро меншу кількість часу, і я вважаю, що ми ще мусимо оцінити повний вплив війни на російське суспільство», — говорить Фрікер.

Нинішній конфлікт між Україною та Росією розпочався 24 лютого 2022 року, коли російська авіація завдала ударів по країні. За кілька місяців після цього російські війська захопили різні українські міста та регіони, та водночас зіткнулися із сильним військовим опором. Росія почала призов солдатів, змушуючи чоловіків воювати поза їх власним бажанням.