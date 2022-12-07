Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов

Секретар РНБО порівняв нинішню українську армію з армією УНР, інформує ZN.ua.

Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
© Facebook/РНБО України

Контрнаступ ЗСУ завершиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську. Про це у Twitter написав секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олексій Данілов, порівнявши нинішню українську армію з армією УНР.

«6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!», – написав Олексій Данілов.

6 грудня 1919 року розпочався Зимовий похід армії УНР. 6 грудня 2022 року він продовжився і закінчиться Українською весною у звільненому Севастополі, Донецьку і Луганську. Українська зима – ключовий етап Великої війни за Незалежність. З Днем Збройних сил України!?? pic.twitter.com/uJfc7rWSKd

— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 6, 2022

У такий спосіб він привітав українських військових з Днем Збройних сил України.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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