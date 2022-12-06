Займався ворожою агітацією: у Києві викрили ще одного любителя "руського миру", кадри

Займався ворожою агітацією: у Києві викрили ще одного любителя "руського миру", кадри

У Києві викрили ще одного шанувальника "руського миру" – слідчі встановлюють інших осіб, причетних до колабораційної діяльності.

У столиці викрили киянина, який публічно підтримував дії країни-агресора.

Шанувальником "руського миру" виявився 67-річний мешканець української столиці, уродженець Сумської області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили проросійські агітаційні буклети із забороненою символікою, георгіївські стрічки, російські рублі тощо.

"У будинку пенсіонера ми вилучили докази злочинної діяльності - проросійські агітаційні буклети, символіку, російські гроші, а також зброю та набої", - повідомив начальник Голосіївського управління поліції Араїк Кочкадамян.

Слідчі встановлюють інших осіб, які причетні до колабораційної діяльності.


Юлия Александрова, politeka.net





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