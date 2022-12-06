Російський терорист Стрєлков "навоювався" і повернувся до Москви: "Якби зі мною щось трапилося..."

Російський терорист Стрєлков "навоювався" і повернувся до Москви: "Якби зі мною щось трапилося..."

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін повернувся до Москви, його спроба повоювати в Україні провалилася.

Про це сам бойовик написав у російській соцмережі "ВКонтакті".

Терорист повідомив, що прибув наприкінці першої декади жовтня до "ДНР". 14 жовтня він пішов до одного з військкоматів та подав заяву з проханням про добровільну мобілізацію.

Стрєлков додав, що його зарахували до складу маршової роти мотострілецької бригади 1-го корпусу "Народної міліції ДНР".

"У рамках виконання обов'язків начальника штабу батальйону, наприкінці листопада я з деяким подивом з'ясував, що не просто не перебуваю на посаді у своєму батальйоні, а й взагалі ніяк не числюся в штатах N-ського полку. Намагаючись далі зрозуміти свій статус, досить швидко встановив, що у списках особового складу N-ської бригади мене теж давно немає", - написав російський терорист Гіркін.

Стрєлков-Гіркін заявив про своє незаконне перебування у терористичних військах, носіння зброї та боєприпасах, а також виїзди до районів бойових дій.

"Якби зі мною щось трапилося - то це було б представлено виключно як самодіяльність авантюриста Гіркіна або нещасним випадком під час проведення волонтерської діяльності? З повною відсутністю зобов'язань з боку ЗС РФ/"ДНР" стосовно мене", - резюмував Гіркін.

Гіркін

В результаті ввечері 5 грудня Стрєлков, згідно з його ж розповідю, повернувся до Москви.

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому суд Гааги засудив його до довічного терміну у справі про аварії рейсу MH17 та вбивство 298 осіб.


Юлия Александрова, politeka.net





Интересные новости
"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі"Евакуація" лікарняного обладнання та кулеметні черги біля Пологів: Федоров розповів про ситуацію на Запоріжжі
Глава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в УкраїніГлава Єврокомісії: У нас є засоби, щоб змусити Росію заплатити за злочини в Україні
Глава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер ЛяєнГлава Єврокомісії повідомила про кількість загиблих українських військових, а потім видалила твіт: що не так з гучною заявою Урсули фон дер Ляєн
ЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення УкраїниЄС хоче використати заморожені російські активи для фінансування відновлення України
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Блок рекламы


Похожие новости
США можуть визнати ПВК Вагнера терористичною орагнізацією — BloombergСША можуть визнати ПВК Вагнера терористичною орагнізацією — Bloomberg
Politico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацієюPolitico: ЄС може визнати ПВК «Вагнер» терористичною організацією
СБУ передала до суду справу особистого інформатора терориста СтрєлковаСБУ передала до суду справу особистого інформатора терориста Стрєлкова
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорівУ МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
Швеція змінила конституцію для посилення антитерористичного законодавстваШвеція змінила конституцію для посилення антитерористичного законодавства
Засуджений в РФ замбієць загинув на війні проти України, Замбія вимагає пояснень від МосквиЗасуджений в РФ замбієць загинув на війні проти України, Замбія вимагає пояснень від Москви
У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"У Туреччині не прийняли співчуття США після вчорашнього теракту, заявивши, що Вашингтон "фінансує терористів"
У Мелітополі із головної площі зник російський прапор – ФедоровУ Мелітополі із головної площі зник російський прапор – Федоров
У росії почали видавати повістки членам екіпажу "Москви", що потонула: про "призовника" не знають нічого вже піврокуУ росії почали видавати повістки членам екіпажу "Москви", що потонула: про "призовника" не знають нічого вже півроку
"Це російська інформаційна операція", - в ОПУ відреагували на вкидання Кремля про переговори Москви та Вашингтона"Це російська інформаційна операція", - в ОПУ відреагували на вкидання Кремля про переговори Москви та Вашингтона
Последние новости
Подгружаем последние новости