Російський терорист Стрєлков "навоювався" і повернувся до Москви: "Якби зі мною щось трапилося..."

Російський терорист Ігор Стрєлков-Гіркін повернувся до Москви, його спроба повоювати в Україні провалилася.

Про це сам бойовик написав у російській соцмережі "ВКонтакті".

Терорист повідомив, що прибув наприкінці першої декади жовтня до "ДНР". 14 жовтня він пішов до одного з військкоматів та подав заяву з проханням про добровільну мобілізацію.

Стрєлков додав, що його зарахували до складу маршової роти мотострілецької бригади 1-го корпусу "Народної міліції ДНР".

"У рамках виконання обов'язків начальника штабу батальйону, наприкінці листопада я з деяким подивом з'ясував, що не просто не перебуваю на посаді у своєму батальйоні, а й взагалі ніяк не числюся в штатах N-ського полку. Намагаючись далі зрозуміти свій статус, досить швидко встановив, що у списках особового складу N-ської бригади мене теж давно немає", - написав російський терорист Гіркін.

Стрєлков-Гіркін заявив про своє незаконне перебування у терористичних військах, носіння зброї та боєприпасах, а також виїзди до районів бойових дій.

"Якби зі мною щось трапилося - то це було б представлено виключно як самодіяльність авантюриста Гіркіна або нещасним випадком під час проведення волонтерської діяльності? З повною відсутністю зобов'язань з боку ЗС РФ/"ДНР" стосовно мене", - резюмував Гіркін.

В результаті ввечері 5 грудня Стрєлков, згідно з його ж розповідю, повернувся до Москви.

Раніше повідомлялося, що кілька тижнів тому суд Гааги засудив його до довічного терміну у справі про аварії рейсу MH17 та вбивство 298 осіб.