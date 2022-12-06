В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії

Прем'єр-міністр Молдови Наталія Гаврилиця разом з міністром економіки Румунії Думітром Алаібою перебувають з робочим візитом у Києві. Також у програмі візиту відвідання Бучі та Ірпеня. Про це повідомляє канал TV8.

"Сьогодні я перебуваю з робочим візитом у Києві. Відвідала міста Буча та Ірпінь. На власні очі побачила спалені та покинуті будинки, школи, дитячі садочки та зруйновані дороги, але найболючіше видовище - це хрести за городами. Жодне фото, жодне відео не може передати те, що я побачила тут, на місці", - зазначила очільниця уряду на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, вона вкотре рішуче засуджує жахіття, які творить російська армія, і висловила повну підтримку продовженню розслідування воєнних злочинів на території України: "Кожен громадянин України, особливо діти та жінки, які зазнали жорстокості та нелюдського поводження, заслуговують на справедливість у міжнародних кримінальних судах".

Наталія Гаврилиця наголосила, що Молдова і надалі буде підтримувати Україну всім, чим зможе.

Вона також зустрінеться зі своїм колегою Денисом Шмигалем та іншими членами уряду України: "Ми налагодили дискусії з багатьох тем, включаючи енергетику, транспорт, освіту та статус країни-кандидата, який Україна та Республіка Молдова отримали влітку цього року".